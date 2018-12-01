15 tatil ne zaman,hangi gün başlıyor? soruları 15 günlük bir tatil yapmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dönem içerisinde öğrenciler, 4 ayı geride bıraktıktan sonra 15 günlük bir tatili sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 15 tatil hangi güne denk geliyor? Sömestr ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitim vermeye başladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

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15 TATİL NE ZAMAN? (GERİ SAYIM)

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

▶ I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

▶ I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

▶ II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

▶ 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

▶ Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

▶ 2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

▶ Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

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