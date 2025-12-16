Habertürk
        15 tatil ne zaman? 15 Tatil (Yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sömestr tatili tarihi belli oldu. 2025-2026 Eğitim yılı 8 Eylül'de başladı. Kasım ayında uygulanan ara tatiller sonrası gözler 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Peki 15 tatil hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

        Giriş: 16.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:45
        15 tatil ne zaman?
        2025-2026 tatil takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, okullarda 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman 15 tatil olacak?

        15 TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

        Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        15 tatil sonrası okullar 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        İkinci dönem 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile tamamlanmış olacak.

