15 tatil ne zaman? 15 Tatil (Yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sömestr tatili tarihi belli oldu. 2025-2026 Eğitim yılı 8 Eylül'de başladı. Kasım ayında uygulanan ara tatiller sonrası gözler 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Peki 15 tatil hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

