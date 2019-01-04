15 tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Öğrenciler ve veliler sömestr yani yarı yıl tatili ne zaman olacak? diye merak eder hale geldi. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı beklerken resmi internet sayfasında iş takvimi açıklandı.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019 tarihinde başlayacak ve 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

15 TATİL UZAYACAK MI?

15 tatil ne zaman başlayacak sorularının ardından sosyal medyada sömestr tatilinin 30 güne uzayacağı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise çıkan iddialara henüz net bir cevap vermedi

SÖMESTR (YARI YIL) TATİLİNDE ÖDEVLER OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda milyonlarca öğrenciyi sevindiren bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, "tatil tatildir" diyerek öğrencilere ödev verilmesini yasaklamıştı. Öğretmenler ise yarı yıl tatilinde öğrencilere ödev vermek yerine, sosyal faaliyetlere teşvik edecek.

YARI YIL TATİLİNDE NELER YAPILMALI?

Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.

Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.

15 tatil ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.

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