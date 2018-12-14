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15 tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler 15 tatil diğer tabir ile sömestr tatili ne zaman? sorusunun yanıtını arıyordu. MEB yayınladığı 2018-2019 resmi iş takviminde tatilin ne zaman başlayacağını ve biteceğini duyurdu. İşte 15 tatilin başlayacağı tarih...