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15 tatil ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı MEB tarafından açıklandı. MEB 2018-2019 resmi iş takvimine göre ilk yarı yıl tatili süreleri de belli oldu. İşte okulların kapanacağı tarih...