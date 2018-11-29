Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen Eğitim-Öğretim yılının ilk yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? sorusu hem öğrenciler hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sömestr tatili bu yıl ne zaman başlayacak? 15 Tatil ne zamana denk geliyor? İşte MEB tarafından gelen açıklama...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? (SÖMESTR NE ZAMAN?)

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

Seyahat Planı Araştırması'na göre, 2019 resmi tatil dönemleri ile izin alınacak gün sayısı bazında yapılabilecek tatil süreleri şöyle:

Resmi Tatiller Tarih Gün İzin Süresi Tatil Süresi Yılbaşı 1 Ocak Salı 1 gün 4 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Salı 1 gün 4 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Çarşamba 2 gün 5 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Pazar - - Ramazan Bayramı 4-7 Haziran Salı-Pazar 1,5 gün 9 gün Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Pazartesi - 3 gün Kurban Bayramı 10-14 Ağustos Pazar-Perşembe 2 gün 9 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos Cuma - 3 gün Cumhuriyet Bayramı ve Arifesi 29 Ekim Pazartesi-Salı Yarım gün 4 gün

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