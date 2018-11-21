15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak? soruları ilk yarıyılı ortaladığımız bu günlerde öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 15 tatil tarihine göre tatil programları yapılacak. MEB'in 2018 - 2019 eğitim öğretim takvimine göre 15 tatil (sömestr) tarihi haberimizde.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB 2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAKVİMİ

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen için kontenjan ve taban puanlar açıklanmış, kılavuzda atama takvimi ve başvuru şartlarına da yer verilmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen atması için 78 farklı branşta başvurular alınacak. 10 - 31 Aralık tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavın ardından, 7 Şubat 2019'da atamalar yapılacak.

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