15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 2024 Yarıyıl tatili için tarih verildi!

15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 2024 Yarıyıl tatili için tarih verildi!

Yeni yıla girilmesiyle beraber yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Karne tatili, MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklanıyor. Takvim göre öğrenciler 15 gün boyunca eğitime ara verecek.

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YARIYIL TAİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.