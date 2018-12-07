15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 15 tatil, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. döneminin ortalarına geldiğimiz şu günlerde çokça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 15 tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Sömestr ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN? 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitim vermeye başladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

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