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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil mi, noterler açık mı?

        15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil mi, noterler açık mı?

        15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterlerin faaliyet gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemleri olan kişiler, kurumun çalışma saatlerini gündemine aldı. Peki 15 Temmuz'da noterler açık mı? İşte, konuya ilişkin yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:17
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        Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok kişi, noterlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapıyor. Resmi tatil kapsamında bulunan 15 Temmuz'da noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, 15 Temmuz'da noterler hizmet verecek mi? İşte detaylar...

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, 15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

        15 Temmuz Pazartesi gününün resmi tatil oluşu nedeniyle noterler hizmete kapalı olacak.

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        NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 15 Temmuz'da noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 16 Temmuz Salı gününü beklemesi gerekiyor.

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        15 TEMMUZ PROGRAMLARI

        Darbe girişimini anmak ve şehit olan vatandaşların anısına her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları merak ediliyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programları...

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