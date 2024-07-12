15 Temmuz'da nerede, hangi program var? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

MARDİN

Mardin Valiliğince, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin sekizinci yılı dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Mardin Valiliğince, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin sekizinci yılı dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Vali yardımcıları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

Bu kapsamda 12 Temmuz Cuma Günü Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak, okunan hatimlerin duası yapılacak.

15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile şehitlikler ziyaret edilecek, Şehit ve Gazi dernekleri ile buluşmalar gerçekleştirilecek, paneller ve resim sergileri düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 20.00'de Valilik Parkı önünde başlayarak yapılacak yürüyüşte 47 metre uzunluğunda bayrak taşınacak. 251 şehit anısına yapılacak yürüyüş sonunda taşınan bayrak Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a teslim edilecek.

15 Temmuz Pazartesi günü gece boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerde ise konuşmalar yapılacak, canlı yayınlar izlenecek ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapılacak. Kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün "15 Temmuz" konulu kum sanatı gösterisinden sonra Grup Tillo en güzel ilahilerini Mardinliler için seslendirecek.

Okunacak selalar ve dualardan sonra Mardinliler, gece boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkında demokrasi nöbeti tutacak.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

İZMİR

İzmir’de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında Valilik koordinesinde çok sayıda etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Türkiye'nin geleceğine, milli birliğine ve demokrasisine kast edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında Valilik koordinesinde, İzmir'de çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan ihanetin ve sonuçlarının unutulmaması amacıyla hazırlanan programlar dahilinde İzmirlilerle buluşturulacak. İzmir Valisi Süleyman Elban öncülüğünde, mülki idare ve kamu kurum kuruluş amirleri ile çok sayıda personelin emek vereceği etkinliklere, üniversiteler, yerel yönetimler ile sayıları 200'ü bulan sivil toplum kuruluşları da destekte bulunacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında; şehit aileleri ve gazilerin başta Vali Süleyman Elban olmak üzere mülki idare amirlerince ziyaretlerine öncelik verilecek.

10 Temmuz'da başlayacak programlarda; 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikim etkinliği, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nca şehit yakınları, gazilerimiz ve ailelerine yönelik körfez deniz turu, Üçkuyular-Konak arası bisiklet sürüş etkinliği, il genelindeki camilerde Kur'an-ı Kerim okutulup, duaların edilmesi ve lokma ikramlarına yer verilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İzmir Valiliği ve Anadolu Ajansı iş birliğinde, kentteki 3 ayrı AVM'de ve Konak Meydanı'nda fotoğraf sergileri de düzenlenecek.

15 Temmuz'un ruhuna yakışır bir program hazırlamak istediklerini belirten İzmir Valisi Süleyman Elban, "Valiliğimizin sevk ve idaresinde, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını azami şekilde sürece dahil ederek, demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, millî irademize sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın dik duruşunu onurlandıran bir program hazırladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle; milli bayramlarımız arasında ayrı bir yeri ve önemi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, tüm İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nı doldurmaya, böylelikle bir kez daha, demokrasiye, millî birliğe ve beraberliğimize, her zaman ve her yerde nasıl sahip çıktığımızı tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının tamamı, İzmir Valiliği resmi internet sitesi duyurular bölümünden takip edilebilecek.