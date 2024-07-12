15 Temmuz'da nerede, hangi program var? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne hazırlıklar sürüyor. İllerimizde yapılacak olan 15 Temmuz etkinlikleri bu kapsamda araştırılıyor. Peki 15 Temmuz'da nerede hangi program var?
Darbe girişimini anmak ve şehit olan vatandaşların anısına her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları merak ediliyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programları
MARDİN
Mardin Valiliğince, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin sekizinci yılı dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Mardin Valiliğince, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin sekizinci yılı dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Vali yardımcıları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler değerlendirildi.
Bu kapsamda 12 Temmuz Cuma Günü Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak, okunan hatimlerin duası yapılacak.
15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile şehitlikler ziyaret edilecek, Şehit ve Gazi dernekleri ile buluşmalar gerçekleştirilecek, paneller ve resim sergileri düzenlenecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 20.00'de Valilik Parkı önünde başlayarak yapılacak yürüyüşte 47 metre uzunluğunda bayrak taşınacak. 251 şehit anısına yapılacak yürüyüş sonunda taşınan bayrak Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a teslim edilecek.
15 Temmuz Pazartesi günü gece boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerde ise konuşmalar yapılacak, canlı yayınlar izlenecek ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapılacak. Kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün "15 Temmuz" konulu kum sanatı gösterisinden sonra Grup Tillo en güzel ilahilerini Mardinliler için seslendirecek.
Okunacak selalar ve dualardan sonra Mardinliler, gece boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkında demokrasi nöbeti tutacak.
Valilik tarafından yapılan duyuruda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.
İZMİR
İzmir’de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında Valilik koordinesinde çok sayıda etkinlik düzenleneceği bildirildi.
Türkiye'nin geleceğine, milli birliğine ve demokrasisine kast edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında Valilik koordinesinde, İzmir'de çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan ihanetin ve sonuçlarının unutulmaması amacıyla hazırlanan programlar dahilinde İzmirlilerle buluşturulacak. İzmir Valisi Süleyman Elban öncülüğünde, mülki idare ve kamu kurum kuruluş amirleri ile çok sayıda personelin emek vereceği etkinliklere, üniversiteler, yerel yönetimler ile sayıları 200'ü bulan sivil toplum kuruluşları da destekte bulunacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında; şehit aileleri ve gazilerin başta Vali Süleyman Elban olmak üzere mülki idare amirlerince ziyaretlerine öncelik verilecek.
10 Temmuz'da başlayacak programlarda; 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikim etkinliği, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nca şehit yakınları, gazilerimiz ve ailelerine yönelik körfez deniz turu, Üçkuyular-Konak arası bisiklet sürüş etkinliği, il genelindeki camilerde Kur'an-ı Kerim okutulup, duaların edilmesi ve lokma ikramlarına yer verilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İzmir Valiliği ve Anadolu Ajansı iş birliğinde, kentteki 3 ayrı AVM'de ve Konak Meydanı'nda fotoğraf sergileri de düzenlenecek.
15 Temmuz'un ruhuna yakışır bir program hazırlamak istediklerini belirten İzmir Valisi Süleyman Elban, "Valiliğimizin sevk ve idaresinde, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını azami şekilde sürece dahil ederek, demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, millî irademize sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın dik duruşunu onurlandıran bir program hazırladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle; milli bayramlarımız arasında ayrı bir yeri ve önemi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, tüm İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nı doldurmaya, böylelikle bir kez daha, demokrasiye, millî birliğe ve beraberliğimize, her zaman ve her yerde nasıl sahip çıktığımızı tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının tamamı, İzmir Valiliği resmi internet sitesi duyurular bölümünden takip edilebilecek.
GİRESUN
Giresun’da düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlik programı belli oldu.
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir.
Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilmiş olup, Aziz Milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin sekizinci yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yâd edilerek, gazilerimize minnet ve şükranlarımız sunulacaktır.
Demokrasimize kasteden bu ve benzeri darbe girişimlerine karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması, ulusal/uluslararası kamuoyuna demokrasi zaferinin ve FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması için 15 Temmuz günü çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecektir.
Etkinlikler 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2024 Salı saat 00:13'te sabah namazından önce okunacak selâ ile bitirilecektir.
Demokrasi nöbeti uygulaması; şehit yakınlarımız, gazi ve gazi yakınlarımız ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımıyla icra edilecektir.
Bu yıl “Milletin Zaferi” konseptiyle gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine tüm vatandaşlarımız davetlidir.
15-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle ilgili program şöyle:
15 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat 10:00 Şehit İsmail Kefal'in Kabrini Ziyaret
(Yer: Tirebolu-Karademir Köyü)
Saat 12:00 Şehitlerimizin Ruhu için Mevlid-i Şerif Okunması
(Yer: Hacı Miktad Camii)
Saat 13:30 15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi
(Yer: Atapark)
Saat 19:30 Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü
(Yer: Debboy Mevkii-Gazi Caddesi-Atapark)
Saat 20:00 Demokrasi Nöbeti Programı (Atapark)
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
-Kur’an-ı Kerim Tilaveti
-Protokol Konuşmaları
-Sn. Cumhurbaşkanımızın Konuşmaları (Canlı Yayın)
-Şiirlerin Okunması
-Kahramanlık Türküleri Dinletisi
-Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerinin Verilmesi
-İstiklal Marşı Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilerimizin İstiklal Marşını Okuması
-Sancak Koşusuna Katılan Sporculara Katılım Belgesi Verilmesi
-15 Temmuz Kahramanı İsmail Kefal Belgeseli
-15 Temmuz Kısa Film Gösterimi
-15 Temmuz Demokrasi ve Zafer Marşı
-Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli
-Sela Okunması
16 Temmuz 2024 Salı
Saat 14:00 Milletin Zaferi Temalı Panel
(Yer: Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu)
ELAZIĞ
Elazığ Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programını paylaştı. Programa göre etkinlikler 12 Temmuz’da düzenlenecek konferans ile başlayıp 16 Temmuz’da sabah namazı ile son erecek.
Elazığ Valiliği program akışını paylaştı.
Buna göre etkinlikler 12 Temmuz’da Fırat Üniversitesi’nde Türk tarihinde Darbeler ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konusu üzerine düzenlenecek bir konferans ile başlayacak.
Gün içinde Üniversite Yerleşkesinde hazırlanan resim Sergisi ile devam edecek.
15 Temmuz’da saat 20.00’de Kortej Yürüyüşü ve Mehteran Takımı Gösterisi düzenlenecek.
Saat 20.45’de ise 15 Temmuz Meydanında açılacak “Milletin Zaferi!” Resim sergisi gezilecek.
Gece Boyunca etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sancak Koşusu Bayrak teslim Töreni, kuranı kerim Tilaveti, Dua, Protokol Konuşmaları, Kahramanlık Türküleri, Tasavvuf Korosu Dinletisi ve 15 Temmuz Sinevizyon gösterimi ile sona erecek.
ESKİŞEHİR
Eskişehir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programını paylaştı.
Eskişehir Valiliği, FETÖ/PDY üyesi bir grup tarafından 15 Temmuz 2016'da Türk Milletine, Türk Demokrasisine ve Milli İradeye karşı gerçekleştirilen kalkışmanın 8. yılında Eskişehir'de anma etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.
Etkinlik kapsamında 14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Günü için; resmi daireler, özel kuruluşlar, müesseseler, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılacak.
Çifteler ilçesi Alikan mahallesindeki anma programı Vali, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerimizin katılımı ile gerçekleştirilecek.