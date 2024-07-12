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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2024 sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, tatil mi ve çalışıyor mu?

        15 Temmuz Pazartesi hastaneler açık mı, kapalı mı? Hastane, eczane ve sağlık ocakları ne zaman açılacak?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu ve kuruluş hizmet vermeyecek. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinin idari izin olarak sayılmasıyla Hastane, eczane ve sağlık ocaklarının 15 Temmuz'da hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Peki, "15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler açık mı kapalı mı?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:31
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        Sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin idari izin kapsamına giren ve resmi tatil sayılan bu günde kapalı olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Reçetesini yazdırmak isteyen ve hastanelerde işi olan kişiler, hastane ve eczanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? sorusunun yanıtı...

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        15 TEMMUZ'DA HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

        15 Temmuz Pazartesi gününün resmi tatil oluşu nedeniyle hastane ve eczaneler hizmet vermeyecek.

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        15 TEMMUZ HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU?

        15 Temmuz'da birçok kamu kurum kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Bu yüzden hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi bugün çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler ise kapalı olacak.

        Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye başlayacak.

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        15 TEMMUZ PROGRAMLARI

        Darbe girişimini anmak ve şehit olan vatandaşların anısına her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları merak ediliyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programları...

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