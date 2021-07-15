Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Koronavirüse karşı etkili olan aşılama uygulamasında ise 60 milyonu geçtik. Öte yandan 14 Temmuz 2021 korona vaka sayısına göre 6.907 bin vatandaşımız testi pozitif çıkarken, 43 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

15 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

14 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 43 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 907’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 907 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 oldu. Bir günde toplam 238 bin 867 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 63 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 60 milyon 471 bin 752'a yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 510 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 188 milyon 923 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 69 bine, iyileşenlerin sayısı 172 milyon 582 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 808 bini, Hindistan'da 30 milyon 981 bini, Brezilya'da 19 milyon 152 bini ve Rusya'da 5 milyon 857 bini geçti.

Rusya'da salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 786 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken, ölü sayısı 145 bini geçti.

Fransa'da, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 950 artışla 5 milyon 820 bin 849'a yükseldi. Böylece ülkede haziranın başından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te aşının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişi protesto düzenledi.

- İngiltere, Bulgaristan ve Hong Kong'u karantina uygulanmayacak ülkeler listesine aldı

İngiltere'de son 24 saatte 42 bin 302 vakanın tespit edilmesiyle "ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

İngiltere Kraliyet Donanmasının en büyük savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiltere, ülkeye geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesine" Bulgaristan ve Hong Kong'u aldı.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliğinde (AB) vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, vakalardaki artışlar sebebiyle okulların, eğlence mekanlarının, sinema ve spor salonlarının kapatılmasına, restoranlarda içeride yemek yenilmesinin tekrar yasaklanmasına karar verildi.

Endonezya'da vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 517 artarak 2 milyon 670 bin 46'ya yükseldi ve "şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı" görüldü. Böylece Endonezya'da günlük vaka sayıları, 12 Temmuz'dan bu yana günlük vakaların 30 binli rakamlarda seyrettiği Hindistan'ı geçti.

Malezya'da son 24 saatte 11 bin 618 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.

Myanmar'da son haftalarda giderek artan vakalar karşısında, salgınla mücadele için hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin ülkeye girişinin zorlaştığı belirtildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 21 günde Myanmar’a seyahat eden kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda salgın kısıtlamaları nedeniyle madalya törenlerinde sıkı önlemler alınacağını söyledi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimden oluşan antikor kokteylini, Kovid-19 tedavilerinde kullanılması için onaylayacak.

Çinli yetkililer, temmuzda ülkenin bazı bölgelerinde 15 ila 17 yaş aralığındaki çocukların, ağustosta da 12 ila 14 yaşındaki çocukların aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

- Senegal'de "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı

Senegal'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 733'e çıkarak "salgının başından bu yana en yüksek rakam" olarak kayda geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında salgının hızla yayıldığını ve 4'üncü dalganın eşiğine gelindiğini açıkladı.

Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin istifasının istendiği gösterilere, 15 günlük salgın kısıtlaması getirildi.

Avustralya hükümeti, Sidney kentinde Delta varyantına karşı mücadele amacıyla karantinayı 30 Temmuz'a kadar uzattı.

Fas, vakalardaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a acil tıbbi yardım desteğinde bulunacağını açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin Kovid-19 yakalandığı belirtildi.