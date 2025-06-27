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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi, okullar açık mı, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi? 15 Temmuz'da mesai var mı?

        15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 9. yıl dönümü yaklaşıyor. Bu sene Salı gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Vatandaşlar, günün çalışma düzeniyle ilgili detayları merak ederken, kamu kurumlarının durumu da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle bankalar, okullar ve resmi dairelerin açık olup olmayacağı sorusu sıkça dile getiriliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:59
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        15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıl Salı gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde, günün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle kamu kurumları, bankalar, okullar ve diğer resmi dairelerin o gün hizmet verip vermeyeceği merak konusu. Peki, 15 Temmuz’ta resmi tatil uygulanacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        15 TEMMUZ TATİL Mİ?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2025 Salı günü kamu kurumları ve okullar kapalı olacak.

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        2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        15 Temmuz 2025 – Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2025 – Zafer Bayramı

        28–29 Ekim 2025 – Cumhuriyet Bayramı

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