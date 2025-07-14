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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz Salı noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz noterler çalışıyor mu? 15 Temmuz nöbetçi noter sorgulama bilgisi

        15 Temmuz Salı noterler açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, resmi tatil kapsamında kamu kurumları ile birlikte noterlerin de kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle salı günü noter işlemi planlayan kişiler, 15 Temmuz'da noterler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde noter hizmetlerinde değişiklik olup olmadığı, nöbetçi noter uygulamalarıyla birlikte araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz Salı günü noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:16
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        15 Temmuz Salı gününe denk gelen Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildiğinden birçok kamu kurumu gibi noterlerin durumu da merak konusu oldu. İşlemlerini planlamak isteyenler 15 Temmuz’da noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Resmi tatil günlerinde genellikle kapalı olan noterler için nöbetçi uygulaması olup olmadığı araştırılıyor. İşte 15 Temmuz 2025 Salı günü noter mesai durumu hakkında merak edilenler...

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl salı gününe denk gelmektedir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanun şu şekildedir:

        MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

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        15 TEMMUZ SALI NOTERLER AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatil günleri arasında yer alıyor ve bu yıl da Salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı noterler de kapalı olacak.

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        NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        16 Temmuz Çarşamba günü de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

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