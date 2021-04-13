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15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödeme gerçekleştirildi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan 1000 liradan 1500 liraya çıkarılan ödeme, hesaplara yatırıldı

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödeme gerçekleştirildi
HABERTURK.COM

15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan miktardan yapılan ödemelerde, bu kapsamda Vakıf tarafından 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine toplamda 4.4 milyonu aşkın destek verildi. Öte yandan, Vakıf tarafından şehit yakını ve gazilere bugüne kadar da 40 milyonu aşkın ödeme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlıyordu.

Vakfın 15. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere 1.000 liralık desteğin miktarı 1.500 liraya çıkarılmış, ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda 1.000 lira ek ödeme yapılmasına karar verilmişti.

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