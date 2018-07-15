15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü) trafiğe kapatılacak. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta kapanacak, saat kaçta açılacak? İşte cevabı…

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köpsüsü’nün bugün saat 14.00’te trafiğe kapatılacağını söyledi. Köprü etkinliklerin sona ermesinin ardından trafiğe açılacak.

KÖPRÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan hazırlıklar havadan görüntülendi. Köprüye dev Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimin ikinci yıl dönümünde direnişin en çok yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlikler için hazırlıklar başladı. Anma töreni kapsamında köprüye dev Türk bayrağı asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı akşam gerçekleşecek tören için platformun kurulmaya başlandığı görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.