15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden intihar eden Erol Çetin'e korkuluklarda beklediği sırada “Atlasana ulan" diyerek intihara yönlendirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan Merve Özocak ve Hülya Uysal hakkında karar verildi. Mahkeme, iki sanığı intihara teşvik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 43 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken kendilerini avukatları temsil etti. Duruşmaya ölen Erol Çetin’in ağabeyi Ramazan Çetin katıldı.

MÜVEKKİLİM ATILI SUÇU İŞLEMEDİ

Duruşmada söz alan Hülya Uysal’ın avukatı, müvekkilinin merhametli ve düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu bir kişiyi intihara teşvik edici söz söylemesinin mümkün olmadığını söyledi. Tanıklarında müvekkilinin iddia konusu sözleri söylemediğini belirten avukat Lale Büyük Efe, “Sadece müzakereci tanığın müvekkilimin atılı sözleri söylediğini ifade etmektedir. Olay yeri görüntüsünü izlediğimde tanığın el kol hareketlerinden ve geri çekilişinden ölene ne halin varsa gör şeklinde bir tarzda hareket ettiği anlaşılmaktadır, Müvekkilim atılı suçu işlememiştir” dedi.

KENDİ KENDİNE BİRŞEYLER SÖYLEMİŞTİR

Sanık Merve Özocak’ın avukatı Mustafa Turan ise, İntihara teşvik suçunun oluşabilmesi için sanık ile intihar etmek isteyen kişinin birbirlerini tanımaları ve uçun süre bir teşvik ve ikna çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi. İntihar teşebbüsünde bulunan kişi yaklaşık 40 dakika boyunca köprüde kalmıştır. Müzakereci ile de bu kadar süre konuşmuştur. Müvekkilim ve yakınları yaklaşık 2.5 saat trafikte kalmıştır. Müvekkilim kişinin köprüde kaldığı süre nedeni ile şov yaptığı kanaatiyle kendi kendine bir şeyler söylemiştir. Ancak aracın bulunduğu yer ile intihara teşebbüs eden kişinin bulunduğu yere arasında mesafe oldukça fazla olup kendi kendine konuşan müvekkilimin öleni duyması mümkün değildir. Ayrıca müvekkilim atla şeklinde herhangi bir kelime kullanmamıştır. Beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

3 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme, sanıklar Hülya Uysal ve Merve Özocak’ın maktul Erol Çetin’i intihara teşvik etmek suçunu işlediklerini belirterek ilk olarak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği hapis cezasının sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkisini de değerlendirerek cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ