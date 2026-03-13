Canlı
        Haberler Gündem İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs yangını! | Son dakika haberleri

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs yangını!

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden metrobüs sürücüsü, yolcuları tahliye ederek dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken metrobüs kullanılamaz hale geldi

        Giriş: 13.03.2026 - 01:59
        Köprüde metrobüs yangını!

        Yangın, 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        60 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

        Alevleri fark eden sürücü aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. İHA'nın haberine göre; metrobüsün içinde seyahat eden 60 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.

        METROBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Bölgede yangın sebebiyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Tahliye edilen yolcular başka bir metrobüse transfer edildi. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.

