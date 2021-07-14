15 Temmuz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak. Hain darbe girişimine karşı milletimizin sergilediği destansı mücadelenin yıl dönümü öncesi en çok merak edilip araştırılan soruların başında ise "15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusu yer alıyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili öncesi 16 Temmuz'unda tatil ilan edilip edilmediği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi. Yani yarın resmi tatil...

16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması;

"Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar."

Yani 16 Temmuz Cuma günü idari ve resmi tatil kararı bulunmuyor. Dolayısıyla 16 Temmuz'da tatil olmayacak.