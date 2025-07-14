15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz Salı eczaneler çalışacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle, eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 15 Temmuz bu yıl salı gününe denk geliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, özel şirketler genellikle hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz Salı eczaneler çalışacak mı?" İşte 15 Temmuz Salı eczanelerin çalışma saatleri...
15 Temmuz için bekleyiş sürüyor. Resmi tatil statüsünde yer alan 15 Temmuz'da, kamu kurum ve kuruluş kapalı olur ve hizmet vermez. Salı günü ilaç almak için eczaneye gidecek olanlar, 15 Temmuz’da eczanelerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Peki, "15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Salı eczaneler çalışacak mı?" İşte detaylar...
15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Resmi tatillerde eczaneler kapalıdır. 15 Temmuz Salı günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?
Eczanelerin verdiği hizmetler sadece reçete edilen ilaçları temin etmekle sınırlı değil. Tıbbi ürünler için de pek çok sağlık ekipmanı ve malzemesi de yer alıyor. Dijital ve manuel tansiyon ölçüm cihazları, ateş ölçerler, tıbbi maskeler gibi farklı ürünleri de tedarik eden eczaneler kaçta açılıyor sorusu, vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla soruluyor. Eczaneler kaçta açılıyor diye merak edenler için öncelikle eczane mesai saatlerinin, eczacı odaları tarafından düzenlendiğini belirtelim. Eczacılık mevzuatı kapsamında belirlenen, eczane mesai saatleri ile ilgili akla ilk gelen eczaneler kaçta açılıyor sorusunun cevabı, sabah 09.00…
ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?
İlaç ve bazı medikal ürünlere ulaşabilmek amacıyla, her gün milyonlarca kişi eczanelere gidiyor. Vatandaşların sağlık sorunlarına çare bulmak için gittikleri eczanelerin sabah 09.00’da açıldığını söylemiştik. Eczane çalışma saatleri 2025’le ilgili cevabı öğrenilmek istenen bir diğer soru ise; eczaneler kaçta kapanıyor oluyor. Eczacı odalarınca belirlenen çalışma saatlerine göre, eczaneler kaça kadar açık sorusunun cevabı 19.00... Yani hafta içi 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veren eczanelerden ihtiyacınız olan ilaç ve medikal malzemeleri tedarik edebilirsiniz. Ancak belirtmeliyiz ki eczane mesai saatleri, eczanelerin bulundukları il ve ilçelerin konuma göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle size en yakın eczanenin çalışma saatlerini detaylı olarak bilmeniz faydalı olacaktır.