Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki çocuk akranını öldürdü

        Kars'ta 15 yaşındaki çocuk akranını bıçakla öldürdü

        Kars'ta 15 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Kavgaya dönüşen olayda akranının bıçakladığı çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki çocuk akranını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A., bıçakla M.Ö.'yü yaraladı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan M.Ö., ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan B.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö.'nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kars haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi