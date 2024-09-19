Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 15 yılla aranıyordu: Suç makinesi okey oynarken yakalandı

        15 yılla aranıyordu: Suç makinesi okey oynarken yakalandı

        Bursa'da çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için kırsal mahallelerde çobanlık yapan, mevsimsel işçi olarak çalışan hükümlü, kahvehanede okey oynarken yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Davut Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

        2

        Yapılan araştırmalarda hükümlünün yakalanmasına yardımcı olacak bir fotoğrafının bulunmadığı, sosyal medya kullanmadığı, 10 yılı aşkın süredir sabit bir adreste uzun süre kalmayıp, başka ilçelerde kırsal mahallelerde, çiftliklerde çobanlık ve mevsimlik işçi olarak çalıştığı belirlendi.

        3

        Soruşturmayı derinleştiren polis, Doğan'ın kolluk güçlerinden kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını, çalıştığı yerlerde bu isimle tanındığını, son olarak Karacabey ilçesi kırsal Topçuhisar Mahallesi'nden ayrıldığını ve merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla buluşacağını tespit etti.

        4

        Esenevler'de tedbir alan ekipler, Davut Doğan'ı kahvehanede arkadaşlarıyla okey oynarken yakaladı.

        5

        Asayiş Şube Müdürlüğünde ve adliyede işlemleri tamamlanan Doğan, cezaevine teslim edildi.

        6

        Kahvehanenin güvenlik kamerası kayıtlarında, hükümlünün okey oynadığı sırada polis ekiplerinin kahveye girdiği ve onu masadan kaldırdığı görülüyor.

        7
        #Bursa
        #OKEY
        #suçl
        #Firari hükümlü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!