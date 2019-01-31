Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bahçelievler Kuyumcukent'te altın atölyesi sahibi olan Mehmet Şirin Adıyeke, geçen cumartesi günü sosyal medya hesabından 'Bekle beni Tahran' yazarak ortadan kayboldu.

Alacaklı firma sahipleri hemen Mehmet Şirin Adıyeke'nin atölyesine koştu. Açık olan atölyede bulunan Mehmet Şirin Adıyeke'nin kardeşleri iddiaya göre "Kardeşimiz bizi de dolandırdı" dedi. Adıyeke'nin ilk olarak piyasadan 30 kilo altın topladığı öne sürüldü. Ancak alacaklıların sayısı giderek arttı. Son bilgilere göre 60'ı aşkın firmanın Mehmet Şirin Adıyeke'ye yaklaşık 150 kilo altın kaptırdığı tahmin ediliyor.

YURTDIŞI ÇIKIŞI YOK

Alacaklılar, Mehmet Şirin Adıyeke hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyeke'nin resmi yollardan İran'a veya başka bir ülkeye çıkış yapmadığını tespit etti.