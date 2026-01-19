Habertürk
Habertürk
        150 kişi birden poşetle kaydı

        150 kişi birden poşetle kaydı

        Ordu'da etkili olan kar yağışında renkli görüntüler kaydedildi. Kentin Kumru ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturup poşetlerle kaydı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:41
        150 kişi birden poşetle kaydı
        Ordu'nun Kumru ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

        DHA'nın haberine göre kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Fizme Mahallesi'nde dün sanal medya üzerinden haberleşip, bir araya gelen yaklaşık bin kişi, karda eğlenip güzel vakit geçirdi.

        Bu yıl bölge halkı tarafından 4'üncüsü düzenlenen ve Kumru Belediyesi'nin de destekleriyle yapılan kayak etkinliğine katılan 150 kişi de beyaz örtüyle kaplanan zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı.

        Etkinliğe Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva da katılarak ön sıralarda yer aldı. O anlar, sanal medyada beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan kayak etkinliği, katılımcılara çorba ikramının yapılmasıyla sona erdi.

