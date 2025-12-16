16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 16 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların bugünkü yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Aralık 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, 16 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Deli Deli Küpeli ve Star TV’de Özür Dilerim filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Rüya Gibi dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 16 Aralık 2025 Salı günü yayınlanacak içerikler…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Deli Deli Küpeli
22.00 Deli Deli Küpeli
00.00 Dev Primatların Savaşı
01.45 Dev Primatların Savaşı
03.15 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
23.15 Rüya Gibi
01.15 Veliaht
03.45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Cennetin Çocukları
02.45 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Aldatmak
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gözleri KaraDeniz
00.20 Kuruluş Orhan
03.00 Kardeşlerim
05.30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Özür Dilerim
22.15 Özür Dilerim
00.30 Bittin Sen
02.30 Bittin Sen
04.00 Söz
05.30 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ben Leman
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
23.30 Sahtekarlar
02.00 Ben Leman
04.15 İnadına Aşk
05.00 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
01.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
16 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ