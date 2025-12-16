Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 16 ARALIK 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        16 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 16 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların bugünkü yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Aralık 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:02
        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, 16 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Deli Deli Küpeli ve Star TV’de Özür Dilerim filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Rüya Gibi dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 16 Aralık 2025 Salı günü yayınlanacak içerikler…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Deli Deli Küpeli

        22.00 Deli Deli Küpeli

        00.00 Dev Primatların Savaşı

        01.45 Dev Primatların Savaşı

        03.15 Siyah Beyaz Aşk

        05.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Bu Sabah

        10.00 Sandık Kokusu

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Rüya Gibi

        23.15 Rüya Gibi

        01.15 Veliaht

        03.45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.10 Kalk Gidelim

        09.20 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Kasaba Doktoru

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.15 Cennetin Çocukları

        02.45 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00 Aldatmak

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Gözleri KaraDeniz

        00.20 Kuruluş Orhan

        03.00 Kardeşlerim

        05.30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Özür Dilerim

        22.15 Özür Dilerim

        00.30 Bittin Sen

        02.30 Bittin Sen

        04.00 Söz

        05.30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Ben Leman

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        23.30 Sahtekarlar

        02.00 Ben Leman

        04.15 İnadına Aşk

        05.00 Kefaret

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        01.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        16 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
