Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, 16 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Deli Deli Küpeli ve Star TV’de Özür Dilerim filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Rüya Gibi dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 16 Aralık 2025 Salı günü yayınlanacak içerikler…