Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 16 Mart Hangi Burç? 16 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

16 Mart hangi burç? 16 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

İnsanlar; burçlarının karakteristik özelliklerine göre kendilerini tanımak, ilişkilerini anlamak, geleceklerini tahmin etmek ve yaşamlarını yönlendirmek istedikleri düşünülen birçok toplumda burçlara büyük önem atfederler. 16 Mart tarihinde doğan insanlar genellikle duygusal, hayalperest ve sezgisel özellikler atfedilir. Balık burcu insanları için genellikle sanat, müzik ve diğer yaratıcı faaliyetler önemlidir ve onlar için ifade biçimi olarak da kullanılır. Peki, 16 Mart hangi burç? 16 Mart burcu ne? 16 Mart yükseleni nedir?

16 Mart Hangi Burç? 16 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

16 Mart burcu özelliklerine göre Balık insanları oldukça empatik ve başkalarının duygularına karşı hassastırlar. Bu nedenle onların kendilerini diğerlerine kolayca yerleştirebildikleri ve başkalarının duygularını anlamakta zorlanmadıkları söylenebilir. Ayrıca Balık burcu insanları için hayal gücü ve sezgi önemlidir. Bu özellikleri sayesinde sıklıkla doğru tahminler yapabilirler ve öngörü yetenekleri yüksektir. Balık burcu olan insanlar duygusal olarak hassas olabilirler ve çevrelerindeki olumsuzlukları daha fazla hissedebilirler. 16 Mart burcu yorumuna göre olumlu bir çevrede bulunmak, Balık burcu insanları için daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir. 16 Mart doğumlu insanlara göre hayal gücü ve yaratıcılık oldukça önemlidir. Ancak bazen gerçek dünya ile bağlantılarını kaybedebilirler ve pratik düşünmeye zaman ayırmaları da gerekebilir.

16 Mart Burcu Erkeği

16 Mart burcu erkeği, duygusal ve romantik bir kişiliğe sahiptir. Hayal gücü güçlüdür ve sanatsal yetenekleri olabilir. Yaratıcı bir zekâ ile donatılmıştır ve bu nedenle farklı bakış açılarına sahip olabilir. Kendi iç dünyasıyla ilgili derin düşüncelere sahip olma eğilimindedir ve diğer insanların duygularına ve ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Empati kurmakta zorlanmaz ve başkalarına yardım etmekten mutluluk duyar. Olumsuz yönleri ise gerçeklerden kaçmak için hayal dünyasına sığınabilirler ve sorunlarla yüzleşmek yerine problemleri yok sayabilirler. Ayrıca kararsız olma eğilimleri vardır ve başkalarının isteklerine kendilerinden daha fazla öncelik verebilirler. Kendi hayal dünyalarına kapılmaları, gerçek dünyada pratik olma becerilerini zayıflatabilir.

16 Mart Burcu Kadını

16 Mart burcu kadını, Balık burcunun etkisi altındadır. Balık burcunun kadınları genellikle duyarlı, hayalperest, romantik ve sanatsal yeteneklere sahiptir. Hassas doğaları nedeniyle bu kadınlar hayatın güzelliklerine odaklanır ve çoğu zaman başkalarına yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Olumsuz yönleri arasında kararsızlık, çabuk etkilenebilirlik ve kendine güvensizlik yer alabilir. Ancak yaratıcı yetenekleri sayesinde sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda başarılı olabilirler.

16 Mart Yükseleni Nedir?

Astrolojide her burcun belirli bir enerjisi ve karakteristikleri vardır. Yükselen burç, doğum anındaki doğu ufkunda yükselen burçtur ve kişinin dış dünyaya açılan yüzüdür. Kişiliğinizin belirli yönlerini etkileyebilir ve size farklı bir bakış açısı sunabilir. Yani kişinin fiziksel görünümü, kişiliği, davranışları ve başkalarına nasıl göründüğü yükselen burcu tarafından belirlenir. 16 Mart'ta doğduğunuzu varsayarsak yükselen burcunuz İkizler veya Yengeç olabilir. Doğum haritanızın tam olarak hesaplanması için doğum saatinize ve doğum yerinize ihtiyacınız olacaktır. İkizler ve Yengeç burçları farklı özelliklere sahip olsa da her ikisi de duygusal ve sosyal olarak uyumlu olabilen kişiler olarak tanımlanabilirler.

16 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

16 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

  • Haldun Taner

  • Kutsi

  • Bahri Tanrıkulu

  • Nubar Terziyan

16 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

16 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanmıştır:

  • Josef Husbauer

  • Sully Prudhomme

  • Vladimir Komarov

  • James Madison

  • Jens Stoltenberg

  • Richard Matthew

  • Lauren Graham

  • Alexandra Daddario

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

14 Temmuz Hangi Burç? 14 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 14 Temmuz hangi burç?
14 Mart Hangi Burç? 14 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 14 Mart hangi burç?
13 Temmuz Hangi Burç? 13 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 13 Temmuz hangi burç?
12 Mart Hangi Burç? 12 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Mart hangi burç?
13 Mart Hangi Burç? 13 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 13 Mart hangi burç?
29 Mart Hangi Burç? 29 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 29 Mart hangi burç?
12 Temmuz Hangi Burç? 12 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Temmuz hangi burç?
11 Temmuz Hangi Burç? 11 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Temmuz hangi burç?
31 Mart Hangi Burç? 31 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 31 Mart hangi burç?
30 Mart Hangi Burç? 30 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 30 Mart hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.