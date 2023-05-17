Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı gününe ait reyting sonuçları belli oldu.Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Merak edilen AB ve total reyting sonuçları ilk onluk sıralama kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, hangi yapım AB ve total sıralamada kaçıncı oldu? İşte 16 Mayıs AB ve total reyting sonuçları...