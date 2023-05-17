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16 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! İşte AB ve total reyting sıralaması

Reyting sonuçları 16 Mayıs Salı günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edilen reyting sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 16 Mayıs AB ve total reyting sonuçları...

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  • 16 Mayıs Salı reyting sonuçları belli oldu! İşte AB ve total reyting sıralaması

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı gününe ait reyting sonuçları belli oldu.Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Merak edilen AB ve total reyting sonuçları ilk onluk sıralama kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, hangi yapım AB ve total sıralamada kaçıncı oldu? İşte 16 Mayıs AB ve total reyting sonuçları...
  • 16 Mayıs Salı reyting sonuçları belli oldu! İşte AB ve total reyting sıralaması

    16 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 YALI CAPKINI

    2 ATV ANA HABER

    3 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

    4 YALI CAPKINI (OZET)

    5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

    6 AILE

    7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

    8 ESRA EROL'DA

    9 DELI DELI KUPELI (T.S)

    10 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI                     
  • 16 Mayıs Salı reyting sonuçları belli oldu! İşte AB ve total reyting sıralaması

    16 MAYIS AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 YALI CAPKINI

    2 AILE

    3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

    4 AILE (OZET)

    5 YUREK CIKMAZI

    6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

    7 ATV ANA HABER

    8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

    9 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI

    10 YALI CAPKINI (OZET)

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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