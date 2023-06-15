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16'ncı Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası'nda ödüller takdim edildi. SHOW TV'nin ekran klasiği 'Güldür Güldür Show', 'En İyi Kültür Sanat Programı' seçildi

16'ncı Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Magazin haberleri
AA

Vefa Lisesi tarafından 3 Temmuz 2000'de hayata veda eden Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal adına 16'ncı kez düzenlenen kültür sanat haftası kapsamında verilen ödüller, Vefa Lisesi Şehzadebaşı Develik Bölümü'nde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Okul müdür Ahmet Kavut, yaptığı konuşmada Vefa Lisesi'nin bilim, sevgi ve hoşgörü yuvası, yılların köklü çınarı olduğunu söyledi. Etkinliğin Türk sinemasının mümtaz şahsiyetlerinden Kemal Sunal adına 16'ncı kez düzenlendiğine işaret eden Kavut, "Okulumuz akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla yıl içerisinde pek çok faaliyet planlamaktadır" dedi.

Ahmet Kavut ile Ali Sunal
Ahmet Kavut ile Ali Sunal

Ahmet Kavut, faaliyetlerin danışman öğretmenler nezaretinde öğrenci kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktararak, "Öğrencilerimiz bu faaliyetlerde edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeyle hayata hazırlanmakta, mezun olduklarında da okulumuzu her alanda en güzel şekilde temsil etmektedir" diye konuştu.

Ödül alan isimlerin öğrencilerin oylarıyla belirlendiğini kaydeden Ahmet Kavut, ödül alanlara ve etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Danışman öğretmenler Seda Yaman ile Betül Karanfil Göl de Kemal Sunal, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı ve Hasan Ali Yücelin aralarında bulunduğu değerli kişilerin Vefa Lisesi'nden mezun olduğunu belirterek, etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

"ÖDÜLE LAYIK OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

SHOW TV'nin ekran klasiği 'Güldür Güldür Show', 'En İyi Kültür Sanat Programı' seçilirken, ödülü alan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Birincisinde de söylemiştim. Türkiye'nin en özgür ödülünü almaktan gurur duyuyorum" dedi.

Ödüller belirlenirken öğrencilerin seçtiği isimlere hiçbir şekilde müdahale edilmediğinin altını çizen Ali Sunal, şunları kaydetti: İsmi kadar öğrencilerin verdiği emek de çok değerli. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda ödülü alamazsak da bu ödüle layık olmak için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Kemal Sunal
Kemal Sunal

Vefa Lisesi'nin babası için özel bir yere sahip olduğunu belirten Ali Sunal, "Babamın Vefa Lisesi aşkıyla büyüdüm, 'Vefa Lisesi' deyince gözlerindeki ışıltıyla, boza gününe hazırlanırken yaşadığı heyecanla büyüdüm. O yüzden benim için Vefa Lisesi'nin yeri ayrıdır" değerlendirmesini yaptı.

ÜNLÜ İSİMLERE ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Törende, 'Evlilikten Sahneler', 'En İyi Tiyatro Oyunu' seçildi. 'EP' - 'En İyi Albüm', Müjdat Gezen - 'Vefa Özel Ödülü', Karsu - 'En İyi Müzisyen', Nihayet - 'En İyi Kültür Sanat Dergisi', 'Eyvah Ramazan Bey' - 'En İyi Komedi Dizisi', Jakuzi - 'En İyi Müzik Grubu', Kalt - 'En İyi Podcast', Mert Yazıcıoğlu - 'En İyi Erkek Oyuncu', Skapova da 'En İyi Çıkış Yapan Müzik Grubu' ödülünü aldı.

Prof. Dr. G&uuml;lten İmamoğlu
Prof. Dr. Gülten İmamoğlu

Ayrıca 'Bandırma Füze Kulübü' - 'En İyi Film', Ezgi Mola - 'En İyi Kadın Oyuncu', Refik Anadol - 'En İyi Medya Sanatçısı', Prof. Dr. Gülten İmamoğlu - 'En İyi Ressam', Serkan Keskin - 'En İyi Tiyatro Oyuncusu' ödülüne değer görüldü.

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