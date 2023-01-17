"16 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. AB ve total sıralaması özellikle geçtiğimiz akşam yayınlanan Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı, Sipahi yapımlarının ardından izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 16 Ocak 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...