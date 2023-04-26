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Haberler Yaşam Astroloji 16 Ocak Hangi Burç? 16 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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16 Ocak hangi burç? 16 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

16 Ocak burcu, astrolojide Oğlak burcunun son günlerine denk gelen bir burçtur. Bu burçta doğan insanlar, Oğlak burcunun genel özelliklerini taşırlar ancak bazı farklılıklar da gösterebilirler.

16 Ocak Hangi Burç? 16 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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16 Ocak burcunun, 22 Aralık – 20 Ocak aralığındaki Oğlak burcunun son günlerine denk gelen bir burçtur.

16 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

16 Ocak burcu insanları, genellikle yalnız kalmaktan hoşlanırlar. Yalnız kalmak, kendilerini dinlemek ve düşüncelerini toparlamak için ihtiyaç duydukları bir şeydir. Ancak, kendilerine yakın olan insanlarla birlikte vakit geçirmekten de keyif alırlar. 16 Ocak burcu insanlarının uğurlu günleri genellikle Cumartesidir. Uğurlu renkleri olarak da toprak renklerinden olan yeşil ve kahverengi bilinir.

16 Ocak Burcu Kadını Özellikleri

  • Oğlak kadınları aile bağlarına oldukça önem veren, ailelerinden gelen geleneklere sadık kişilerdir. Bu gelenekleri sürdürmek için ellerinden geleni yaparlar. Çoğunlukla iyi anne profilleridir ve aile ilişkilerini her şeyin önüne koyarlar.
  • Oğlak burcu kadınları, kendilerini ifade etme konusunda iyi değillerdir ve duygusal olarak kapalı olabilirler. Bu nedenle, diğer insanların onlar hakkında doğru bir fikir edinmeleri zor olabilir.
  • Oğlak burcu kadınları, sadık ve sadakatli bir yapıya sahiptir. Bir kez birisiyle ilişki kurarlarsa, o kişiye büyük bir bağlılık hissederler ve onlarla uzun süreli bir ilişki kurmayı hedeflerler. Ancak, kendilerini tamamen açmakta zorlanırlar, bu nedenle, partnerlerinin kendilerine sabırlı ve anlayışlı davranmasını isterler.

16 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri

  • Disiplinli, ciddi ve kararlarından dönmeyen bireyler olan Oğlak burcu erkekleri kariyerlerinde başarılı olmayı hayatlarındaki en büyük hedeflerden biri haline getirmiştir. Bu başarı için hayatlarının her anını planlarlar ve bu plana mutlaka bağlı kalırlar.
  • Oğlak burcu erkekleri, akılcı ve mantık esaslı düşünen bireylerdir. Sorunlarına çözüm aramadan önce bütün olasılıkları bir arada değerlendirirler.
  • Lider ruhlu bireyler olan Oğlak erkekleri bunu iş hayatlarına da yansıttıkları için çalıştığı işlerde lider mevkiinde kolaylıkla çalışabilir ya da bu mevkiiye kısa sürede yükselebilir. Bunu sağlayacak düzeyde özgüven ve azim sahibi insanlardır.

16 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin dış dünyaya karşı olan ilk izlenimini ve kişiliğinin dış dünyadaki yansımasını belirler. Yükselen burç aynı zamanda kişinin hayatının genel yapısını ve karakteristik özelliklerini de yansıtır. 16 Ocak burcu yükseleni konusunda net bir şey söylenemez bunun sebebi de yükselen burcun saat hesabıyla belirlenmesidir.

16 Ocak Doğumlu Ünlüler Kimlerdir?

16 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcular arasındaki isimler:

  • Ayça Bingöl (Oyuncu)
  • Tuncay Şanlı (Futbolcu)
  • Erkan Kolçak Köstendil (Oyuncu)

16 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular ise:

  • Kate Moss (Manken)
  • Emanuel Pogatetz (Futbolcu)

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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