12-18 Şubat 2024 zam haberleri: Bu hafta zam gelen ürünler neler?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Artan enflasyon verileri ile beraber hemen her hafta pek ürünün fiyatı artıyor. Öte yandan akaryakıt zamları da gelmeye devam ediyor. Sizler için bu hafta zam gelen ürünleri bir araya getirdik. İşte, 12-18 Şubat bu haftaki zam haberleri
Bu hafta zam gelen ürünler listesi yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 12-18 Şubat tarihleri arasında hangi ürün ve kalemlere zam geldiğini sorguluyor. Sizler için bu konudaki son gelişmeleri derledik. İşte, bu haftaki zam haberleri..
BENZİNE ZAM GELDİ
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürüyor. Benzin fiyatlarına bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.
İSTANBULKART İŞLEM ÜCRETİ DEĞİŞTİ
İstanbulkart internet sitesinden yapılan açıklamada "İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel.istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır.
Yeni işlem ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, İstanbulkart Çerçeve Sözleşme'nizi bu tarihe kadar ücretsiz feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişiklik geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE DISNEY PLUS ÜCRETLERİNE ZAM!
14 Şubat'ta Disney Plus ücretlerine yüzde 108 zam geldi. Disney Plus'ın Türkiye aylık üyelik ücreti 69,99 TL'den 134 lira 99 kuruşa yükseldi. Türkiye Disney+ yıllık abonelik ücreti 649 TL'den bin 349,90 liraya çıktı.
MOTORİNE ZAM GELDİ
12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile beraber motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aşıyor.