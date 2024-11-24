16 yaşındaki çocuk imamı öldürdü!

Adana’da Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ (41), sokakta tartıştığı M.A. (16) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ, sokakta karşılaştığı M.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Arbede sırasında M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.