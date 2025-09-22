Habertürk
        16 yaşındaki Gizem'den haber yok | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Gizem'den haber yok!

        İstanbul'da, sekiz gün önce ekmek almak için evden çıkan 16 yaşındaki Gizem G.'den günlerdir haber alınamıyor. Kaybolan çocuğun annesinin vefat ettiği, babasının ise cezaevinde olduğu öğrenilirken, yakınları yetkililerden yardım istiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 07:48 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:56
        16 yaşındaki Gizem'den haber yok!
        İstanbul Esenyurt'ta, 14 Eylül Pazar akşamı iddiaya göre evden ekmek almak için markete giden 16 yaşındaki Gizem G. ortadan kayboldu. Annesinin vefat ettiği babasının ise cezaevinde olduğu öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun yakınları kendisinden 8 gündür haber alamıyor.

        MARKETE GİTTİ GERİ DÖNMEDİ

        İHA'daki habere göre Gizem'in neden kaybolduğu henüz bilinmezken, yakınları Gizem'den gelecek iyi haberleri bekliyor. Aile yakınları, 16 yaşındaki çocuğun marketten dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin, Gizem G.'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        TEYZEDEN YARDIM FERYADI

        Sekiz gündür yeğeninden haber alamadığını ifade eden teyze Serap Karakuş, "Para aldı evden ekmek almak için markete gitti ve gelmedi. Bir haftadır arıyoruz soruyoruz haber yok. Öldü mü kaldı mı haber yok. Haber istiyoruz.

        Görenlerden duyanlardan Allah rızası için yardımcı olsunlar bize. Hiçbir bilgim yok, 16 yaşında zaten çocuğun babası cezaevinde annesi rahmetlik oldu. Allah rızası için yardım edin bize. Gizem, neredeysen bize bir telefon aç. Ölü müsün diri misin çok merak ediyoruz. Baban ağlıyor sıkıntı içerisinde. Haber istiyoruz. Ya kaçtı ya kaçırıldı. Bilmiyoruz bir haber istiyoruz" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
