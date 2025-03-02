16 yaşındaki kardeşi öldürdü!
Sivas'ta kardeş vahşeti yaşandı. Olayda Serkan Furkan Doğan, tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Sivas'ta Serkan Furkan Doğan (24), tartıştığı kardeşi B.D. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
DHA'da yer alan habere göre dün gece saatlerinde B.D. ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D., ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.