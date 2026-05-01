        16 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

        16 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir pastanede staj yapan 16 yaşındaki öğrenci, elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 23:20 Güncelleme:
        16 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yunus Emre Mahallesi'nde pastanede stajyerlik yapan İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mahir Buğra K, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mahir Buğra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

