16 yıl aradan sonra yeniden

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DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen 'Senaryo Sohbetleri'nin konuğu 'Yönetmen Gözüyle Senaryo' başlığı ile Ezel Akay oldu.

Bağımsız sinemaya ve popüler sinemaya dair görüşlerini de sunan Ezel Akay "Sanat filmi de gişe filmi de birbirinden beslenmeli ve birbirlerine ihtiyaç duymalı" ifadesini kullandı. Bağımsız sinemacıların çok daha yaratıcı olduğunu söyleyen Akay, buna rağmen ülke sineması olarak henüz istenilen seviyede olunmadığını söyledi. "Türk Sineması şu an için yaratıcılıktan ilham almayan bir sinema ve bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bağımsız diye tabir ettiğimiz filmlere de baktığımız zaman çoğunun yaratıcılıktan uzak olduğunu görüyoruz. Yapılan işlerin arasında çığır açan çok az iş var. Buradaki yaratıcılık az olduğu için de popüler filmler buradan beslenemiyor ve aynı konuları tekrar ediyorlar. Ülke olarak bunu aşmak için de ciddi bir yaratıcı dalgaya ihtiyacımız var", değerlendirmesini yaptı.

Ezel Akay, senaryo yazmak kadar o senaryoyu yazmadan önce bol bol okumanın da büyük faydasının olduğunu belirtti. Yazılan senaryoların daha çok kişiye ulaşması için gençlerin bir internet senaryo bankası kurmasını tavsiye eden Akay, bu senaryoları fark edecek yapımcıların çıkacağının ve bu yöntemin erişilebilirliği arttıracağının altını çizdi. Bunun yanı sıra yeni senarist adaylarının yapımcıların iletişim bilgilerini bulup, onlara da rahatlıkla gönderebileceğini söyledi. Bir senaryoda iyi hikâye kadar onun düzgün bir Türkçe ile yazılmasının da çok kıymetli olduğunun altını ısrarla çizen Akay, yazım diline ve imla kurallarına dikkat edilmemiş senaryoların hemen elendiğini belirtti.

Ezel Akay, 'Neredesin Firuze'nin 14 yıl aradan sonra tekrar sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını duyurdu. Dönemin müzik dünyasındaki gerçek kişilerin ve gerçek olayların üzerine kurulmuş olan film, yaz döneminde sinema salonlarının açılışıyla gösterime girecek.