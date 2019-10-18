Süper Loto 17 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Süper Loto sonuçlarına göre 13 milyon 456 bin liralık büyük ikramiye Burdur Bucak'tan 6 bilen 1 kişinin oldu. İşte, 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 EKİM 2019: 5 - 8 - 11 - 20 - 23 - 24

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURDUR / BUCAK

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 13.456.349,00 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 122 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.038,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.081 Kişi Başına Düşen İkramiye 157,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 96.894 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,90 TL

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 10 EKİM: 5 - 12 - 18 - 43 - 46 - 49