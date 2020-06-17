Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 181 bin 298 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.842 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU- 17 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 947 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, vefat sayısı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 120 bin 87'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 439 bin 228 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 232 bin 356 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 448 bin 503 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 120 bin 87'ye ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (891 bin 556),Rusya (537 bin 210),Hindistan (343 bin 91),İngiltere (296 bin 857),İspanya (291 bin 189),İtalya (237 bin 290),Peru (232 bin 992),İran (189 bin 876),Almanya (188 bin 44),Türkiye (179 bin 831),Şili (179 bin 476),Fransa (157 bin 372),Meksika (150 bin 264),Pakistan (148 bin 921),Suudi Arabistan (132 bin 48),Kanada (99 bin 147),Bangladeş (90 bin 619),Çin (83 bin 221),Katar (80 bin 876),Güney Afrika (73 bin 533),Belçika (60 bin 100),Belarus (54 bin 680),Kolombiya (53 bin 63) ve İsveç (52 bin 383)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 44 bin 118, İngiltere 41 bin 736, İtalya 34 bin 371, Fransa 29 bin 426, İspanya 27 bin 136, Meksika 17 bin 580, Hindistan 9 bin 915, Belçika 9 bin 661, İran 8 bin 950, Almanya 8 bin 885, Kanada 8 bin 175, Rusya 7 bin 91, Peru 6 bin 860, İsveç 4 bin 891, Türkiye 4 bin 825, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 362, Pakistan 2 bin 839, Kolombiya 1726, Güney Afrika 1568, Bangladeş 1209, Suudi Arabistan 1011, Belarus 312 ve Katar 76."