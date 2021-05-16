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17 Mayıs'ta bankalar açık mı? 17 Mayıs banka açılış ve kapanış mesai saatleri

17 günlük tam kapanmadan muaf tutulan yerlerden biri de bankalardı. Bankalar Ramazan Bayramı nedeniyle 12 Mayıs arife günü 12:30 itibarıyla resmi tatile girdiler. Vatandaşlar '17 Mayıs'ta bankalar açık mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 17 Mayıs banka açılış ve kapanış mesai saatleri

17 Mayıs'ta bankalar açık mı? 17 Mayıs banka açılış ve kapanış mesai saatleri

Tam kapanma tedbirlerinin son günü başladı. Korona virüs vaka artış hızını düşürmek adına uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasakları süresi içinde banka çalışma saatleri değişmişti. Peki, 17 Mayıs sonrası banka çalışma saatleri değişti mi, nasıl olacak? İşte detaylar...

17 MAYIS BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

Tam kapanma sürecinde bankalar merkezi şubeler hariç bazı şubelerini kapatmış evden çalışma imkanı olan personellerinin ise evden çalışma sürecini başlatmıştı.

Öte yandan ise Türkiye Bankalar Birliği tam kapanma sürecinde 03-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, tam kapanma kapsamında bankaların müşteri kabul saatlerini, 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirledi.

Diğer günlerde ise, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edileceğini açıklamıştı. 17 Mayıs günü bankalar çalışmalarına kaldığı yerden devam edecekler.

Fakat İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde bankalarla ilgili resmi bir kısıtlama olmadığı için banklar kendi mesai saatlerini ve hangi şubelerini açıp açmayacaklarına yönetimleriyle karar verecekler.

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