17 Şubat Salı günü televizyon kanalları dopdolu yayın akışları ile dikkat çekiyor . Gündüz ve öğle kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam edecekken, futbolseverler Galatasaray-Juventus maçını canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. İşte 17 Şubat 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…