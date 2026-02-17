Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 17 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var, Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı

        17 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        17 Şubat 2026 TV yayın akışı belli oldu. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, bugün de gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ekrana gelirken; akşamları birbirinden farklı türde diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Futbolseverler ise Galatasaray-Juventus maçı için ekran başında olacak. İşte 17 Şubat Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 17.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:29
        1

        17 Şubat Salı günü televizyon kanalları dopdolu yayın akışları ile dikkat çekiyor . Gündüz ve öğle kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam edecekken, futbolseverler Galatasaray-Juventus maçını canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. İşte 17 Şubat 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Maç Önü

        20:45 Galatasaray - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:00 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Veliaht

        05:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sevdiğim Sensin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        02:00 Sefirin Kızı

        03:30 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Başka Bir Gün

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:30 Başka Bir Gün

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        17 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
