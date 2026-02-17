17 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
17 Şubat 2026 TV yayın akışı belli oldu. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, bugün de gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ekrana gelirken; akşamları birbirinden farklı türde diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Futbolseverler ise Galatasaray-Juventus maçı için ekran başında olacak. İşte 17 Şubat Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
04:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Galatasaray - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:00 Kara Ağaç Destanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
05:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sevdiğim Sensin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
02:00 Sefirin Kızı
03:30 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Başka Bir Gün
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Başka Bir Gün
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Yeraltı
02:45 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
