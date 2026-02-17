Bugünkü maçlar 17 Şubat 2026 Salı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
17 Şubat 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında bugün 4 mücadele yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u konuk ediyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 PLAY-OFF TURU HEYECANI YAŞANACAK
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, Devler Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.
17 ŞUBAT 2026 BUGÜN MAÇ HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu
20:45 Galatasaray-Juventus (TRT 1)
23:00 Borussia Dortmund-Atalanta (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Monaco-PSG (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Benfica-Real Madrid (TRT Tabii Spor)
1. Lig
14:30 Hatayspor-Iğdır FK (TRT Spor)
17:00 Ümraniyespor-Boluspor (TRT Spor)
20:00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (TRT Spor)