17 Şubat 2026 bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray-Juventus maçı başta olmak üzere bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Şubat 2026 maç programı...