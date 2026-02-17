Canlı
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 17 ŞUBAT 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

        Bugünkü maçlar 17 Şubat 2026 Salı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        17 Şubat 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında bugün 4 mücadele yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u konuk ediyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!

        Giriş: 17.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:28
        1

        17 Şubat 2026 bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray-Juventus maçı başta olmak üzere bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Şubat 2026 maç programı...

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 PLAY-OFF TURU HEYECANI YAŞANACAK

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

        Galatasaray, Devler Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

        3

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

        4

        17 ŞUBAT 2026 BUGÜN MAÇ HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu

        20:45 Galatasaray-Juventus (TRT 1)

        23:00 Borussia Dortmund-Atalanta (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Monaco-PSG (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Benfica-Real Madrid (TRT Tabii Spor)

        5

        1. Lig

        14:30 Hatayspor-Iğdır FK (TRT Spor)

        17:00 Ümraniyespor-Boluspor (TRT Spor)

        20:00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (TRT Spor)

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
