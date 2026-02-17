8. BEYAZ SARAY’DA VE DOWNING STREET’TE KEDİLER

Kediler yalnızca evlerde değil, devlet yönetiminde de “görev” alabiliyor.

ABD’de Beyaz Saray’da yaşayan kediler arasında en bilinenlerden biri, Başkan Bill Clinton döneminde yaşayan Socks oldu.

İngiltere’de ise Başbakanlık Konutu olan 10 Downing Street’in resmi “baş fare avcısı” olarak görev yapan kediler bulunuyor. Günümüzde bu görevi üstlenen en bilinen kedi ise Larry.