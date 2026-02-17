17 Şubat Dünya Kediler Günü: Efsanevi ve şaşırtıcı kediler
1990 yılında İtalya'da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, farkındalığını artırarak kutlanmaya devam ediyor. Kediler yalnızca sevimli değil, aynı zamanda şaşırtıcı yetenekleriyle de insanları büyülüyor. İşte detaylar...
1990’da İtalya’da evsiz kedilere farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan Dünya Kediler Günü, bugün tüm dünyada kutlanıyor. Kedilerin bilinmeyen ilginç özellikleri ise hayranlık uyandırıyor.
KEDİLERLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER
1990 yılında İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, farkındalığını artırarak kutlanmaya devam ediyor. Yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayan kediler, gizemli tavırları, bağımsız karakterleri ve şaşırtıcı biyolojik özellikleriyle hem bilim dünyasının hem de hayvanseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte kedilerle ilgili birbirinden ilginç ve az bilinen detaylar…
1. KEDİLERİN BURNU PARMAK İZİ GİBİ BENZERSİZDİR
Tıpkı insanların parmak izi gibi, her kedinin burun deseni de kendine özgüdür. Bu desenler o kadar farklıdır ki teorik olarak kimlik belirlemede kullanılabilir.
2. İNSANLARIN DUYMADIĞI SESLERİ DUYABİLİRLER
Kediler, insan kulağının algılayamadığı yüksek frekanslı sesleri duyabilir. Bu özellik, avlanma içgüdülerinin gelişmiş olmasını sağlar. Özellikle kemirgenlerin çıkardığı ultrasonik sesleri kolaylıkla algılayabilirler.
3. GECE GÖRÜŞLERİ ÇOK GÜÇLÜDÜR
Kedilerin gözlerinde “tapetum lucidum” adı verilen özel bir tabaka bulunur. Bu yapı, ışığı yansıtarak düşük ışıkta daha net görmelerini sağlar. Bu nedenle karanlıkta gözleri parlar.
4. ANTİK ÇAĞDA KUTSAL SAYILDILAR
Antik Mısır’da kediler kutsal kabul ediliyordu. Özellikle kedi başlı tanrıça Bastet’e duyulan saygı nedeniyle kedilere zarar vermek büyük suçtu. Hatta bazı kediler mumyalanarak özel törenlerle gömülüyordu.
5. HAFIZALARI OLDUKÇA GÜÇLÜDÜR
Araştırmalar, kedilerin uzun süreli hafızalarının sandığımızdan daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Özellikle olumlu ve olumsuz deneyimleri uzun süre hatırlayabiliyorlar.
6. SAATTE 48 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİRLER
Ev kedileri kısa mesafede saatte yaklaşık 45–48 kilometre hıza çıkabilir. Bu hız, onların doğuştan avcı olduklarının bir göstergesi.
7. EN YAŞLI KEDİ REKORU
Dünyanın bilinen en yaşlı kedisi, 38 yaşına kadar yaşayan Creme Puff adlı bir kediydi. 1967 doğumlu olan Creme Puff, uzun yaşamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
8. BEYAZ SARAY’DA VE DOWNING STREET’TE KEDİLER
Kediler yalnızca evlerde değil, devlet yönetiminde de “görev” alabiliyor.
ABD’de Beyaz Saray’da yaşayan kediler arasında en bilinenlerden biri, Başkan Bill Clinton döneminde yaşayan Socks oldu.
İngiltere’de ise Başbakanlık Konutu olan 10 Downing Street’in resmi “baş fare avcısı” olarak görev yapan kediler bulunuyor. Günümüzde bu görevi üstlenen en bilinen kedi ise Larry.
9. MIRLAMANIN ŞİFALI ETKİSİ OLABİLİR
Kedilerin mırlama frekansının (25–150 Hz arası) kemik ve kas iyileşmesine katkı sağlayabileceğine dair bilimsel çalışmalar bulunuyor. Bu nedenle kedilerin mırlaması hem kendileri hem de sahipleri için rahatlatıcı bir etki yaratabiliyor.
10. EVCİL KEDİLERİN ATASI
Günümüzde evlerimizi paylaşan kedilerin atası, Afrika yaban kedisi olarak bilinen Felis silvestris lybica türüdür. Yaklaşık 9–10 bin yıl önce insan yerleşimlerine yaklaşarak evcilleşme süreci başlamıştır.
