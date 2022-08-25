17 yaşında rekor kırdı: Dünyanın çevresini tek başına uçtu!

Beş ay önce başladığı uçak yolculuğunu Bulgaristan'da sonlandıran 17 yaşındaki genç pilot, dünyanın çevresinde tek başına uçan en genç kişi oldu.

Belçika-İngiliz uyruklu Mack Rutherford, görevini tamamlamak ve iki Guinness Dünya Rekoru talep etmek için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki bir uçak pistine indi.