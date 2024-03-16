Türkiye Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024’de meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın gelişmelerini merakla takip ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturmada 'suçluyu kayırma' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen baba Bülent Cihantimur şüpheli olarak ifade verdi. Cihantimur’un savcılıkta verdiği ifadenin detaları ortaya çıktı.

EYLEM TOK’LA NE ZAMAN AYRILDIĞINI ANLATTI Aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu belirten Bülent Cihantimur (54) ifadesinde, "Eylem Tok isimli şahıs benim eski eşimdir. 2011 yılında kendisi ile boşandık, boşandıktan sonra ben İstanbul’a taşındım, belli bir süre sonra da Eylem, oğlumuz T.C. ile İstanbul’a taşındı. Oğlumla ilgilenmek için hayatıma kimseyi almadım.

"OĞLUMLA HER SABAH KONUŞURUM" Velayeti annesinde olmasına rağmen okul ücretini ben ödedim. Hatta kendisine bir şoför ve araç tahsis ettim. Annesi ile ikamet ettikleri ev de benim üzerime kayıtlıdır. Ben günlük olarak T.C. ve şoförü ile diyalog kurarım. Her sabah onlarla konuşurum, Eylem ile de oğlumuzla ilgili bir durum olduğunda konuşuyorum.

"AYŞE CEREN, BENİM ÇALIŞANIMDIR" Ayşe Ceren S. benim çalışanımdır, maaşını şirketten almaktadır. Eylem ile aralarında herhangi bir patronluk ilişkisi yoktur. Sadece sanat faaliyetleri nedeniyle diyalog kurmuşlardır. Ayrıca kendi tahsis ettikleri ilişkileri benim dışımdadır. Dışarıda görüşüyorlarmış, ben bundan haberdar değildim. Eylem’in evine de kendi aracıyla gitmiş."

OLAY GECESİNİ ANLATTI Tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin kendi çalışanı olduğunu belirten Bülent Cihantimur ifadesinde olay gecesini şöyle anlattı: "Ben olayı öğrendiğimde; Ayşe Ceren’i, Eylem’in evinde gördüğümde şaşırdım. Ben kendisine Eylem de senin patronundur gibi laflar söylemedim. Olayın olduğu cumartesi günü ameliyat yapmamama rağmen bir ameliyat ayarlanmıştı. Bu ameliyatı yaptım, uzun sürmüştü. Sonra babamla konuştum ve yorgunluktan uyuyakalmışım.

"EVE GİRDİĞİMDE T.C. ŞOK HALİNDEYDİ" Saat: 00.30 sıralarında Eylem beni aradı. 'Hemen gel T.C. kaza yapmış' dedi. Ben normalde araba kullanmam, taksi çağırdım. Eylem ile oğlumun yaşadığı eve gittiğimde şoför Adem dışarıda bekliyordu, Ayşe Ceren de avludaydı. Eve girdiğimde T.C.’yi şok halinde gördüm, donmuş bir haldeydi.

"BEN BAVUL GÖRMEDİM" Eylem ise panik halinde birileriyle konuşuyordu. Eylem’e, 'Çocuğu bana ver, hastaneye götüreyim' dedim. Kabul etti. T.C. ile birlikte elektrikli aracıma bindik. Ben bavul görmedim, bavulun da nasıl konulduğunu bilmiyorum."

"EYLEM’İN OLAY YERİNE GİTTİĞİNİ BİLMİYORDUM" Ayşe Ceren S., T.C. ve Eylem Tok ile birlikte yola çıktığını belirten Bülent Cihantimur, "Kliniğe gitmek üzere anlaştık. Yolda oğluma olayı anlattırmaya başlamıştım. Yaralı var mı, ambulanslar arandı mı dedim. Kendisi bana, 'Bir iki kişinin kafasında kan vardı, bir kişi yerde yatıyordu, yarım saat olay yerinde kaldım' dedi. Ben zaten oğlumu Eylem’in olay yerinden gelip aldığını sonradan öğrendim. Aracın şarjının biteceğini anladığımda arkadaki araçtakilerden birini aradım."

"AYŞE CEREN HAVALİMANI OLAYINI BİLSEYDİ SÖYLERDİ" Bülent Cihantimur, ifadesine şöyle devam etti: “Şoför Adem’i beni gelip alması için aradım. Oğlumu diğer araca yolladım. Sonra Ayşe gelip benim aracımın arkasında oğlumun valizinin olduğunu söyledi. Bagajı açıp valizi aldı, benim tanıdığım Ayşe Ceren havalimanına gidileceğini bilseydi beni bu konuda uyarırdı. Bana ‘Eylem çocuğu kaçıracak’ derdi. Kesinlikle havaalanına gitmek gibi bir bilgim ve niyetim yoktu. Sonrasında ben Adem ile kliniğe döndüm. Ben eve çıktım. İkimiz de Eylem’leri bulamadık. Bulamayınca onları aradım, Eylem telefonu açmadı. Ayşe’ye ulaştığımda ise 'Hocam onlar yurt dışına gitti' dedi. Eylem, Ayşe’nin telefonunu almış."

“HİÇBİR ŞEYİ ORGANİZE ETMEDİM” İfadesine devam eden baba Cihantimur, Eylem Tok’a en son Mısır’dayken ulaştığını söyleyerek, "Geri dönmesi konusunda ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında çevresinden ve medyadan gördüğü bilgilerden dolayı benimle irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla en son irtibat kurduğumda bana Türkiye’ye dönmek istediğini ısrarla söylemiştir. Her türlü yardıma hazırım.