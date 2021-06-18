Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 18 Haziran konukları kim? sorusunun cevabı gündemden düşmüyor. Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak'ın Kuzeyin Oğlu Volkan Konak eğlence programı araştırılıyor. İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu. İşte 18 Haziran Cuma akşamı Voplkan Konak'a konuk olacak isimler...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran konuğu Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir olacak.