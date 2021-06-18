Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

18 Haziran Cuma Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları belli oldu! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Fenomen eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran Cuma konukları araştırılıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam yeni bölümüyle bir kez daha izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir eğlenceye sahne olan programın bu akşamki konuları da belli oldu. İşte 18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konuk listesi..

18 Haziran Cuma Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları belli oldu! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 18 Haziran konukları kim? sorusunun cevabı gündemden düşmüyor. Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak'ın Kuzeyin Oğlu Volkan Konak eğlence programı araştırılıyor. İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu. İşte 18 Haziran Cuma akşamı Voplkan Konak'a konuk olacak isimler...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran konuğu Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 17 Haziran: AÇIKLANDI mı? AB ve total reyting sıralaması - İlk 10
TELEVİZYONReyting sonuçları açıklandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 101. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı...
Survivor'da kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor SMS oy sıralamasıyla elenen isim kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor'da kim elendi? 17 Haziran 2021
Kahraman Babam 3. bölüm 2. fragmanı yayında! Kahraman Babam 2. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKahraman Babam 3. bölüm 2. fragmanı yayında!
Beni Bırakma final mi yapıyor? Beni Bırakma ne zaman final yapacak?
TELEVİZYONBeni Bırakma final mi yapıyor?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon yayın tarihini açıkladı! İşte Atiye oyuncuları...
TELEVİZYONAtiye 3. sezon ne zaman başlayacak
Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapıyor, açıklandı mı?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor?
Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimlerdir? Şark Bülbülü filmi konusu nedir?
TELEVİZYONŞark Bülbülü filmi oyuncuları kimlerdir?
Ali Kundilli 2 nerede çekildi? Ali Kundilli 2 oyuncuları kimler? Ali Kundulli filmi konusu
TELEVİZYONAli Kundilli nerede çekildi?
Yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 17 Haziran 2021