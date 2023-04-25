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Haberler Yaşam Astroloji 18 Haziran Hangi Burç? 18 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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18 Haziran hangi burç? 18 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji güncelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Büyük küçük herkesin ilgisini çeken astrolojide 12 adet burç vardır. Bu burçlar sırasıyla; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. Peki, 18 Haziran hangi burç? İşte 18 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ve futbolcular...

18 Haziran Hangi Burç? 18 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Bir diğer merak edilen konuların başında 18 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğu gelmektedir. 18 Haziran tarihinde doğanlar neşeli, zeki ve eğlenceli olarak bilinirler. Peki, 18 Haziran hangi burç? 18 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 18 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ve futbolcular…

18 Haziran Hangi Burç?

18 Haziran’da doğan kişiler burçlarını merak etmekte ve kapsamlı bir araştırmaya çıkmaktadır. Şayet 18 Haziran’da dünyaya geldiyseniz burcunuzu ikizler burcu olmaktadır. İkizler burcu özünde hava grubunun değişkenliğini taşımaktadır.

18 Haziran Burcu Ne?

18 Haziran tarihi ikizler burcunun tarihidir. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır. Yönetici gezegenleri ise Merkür’dür.

18 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcu şansın, iletişim, eğlencenin ve zekânın burcudur. Hızlı öğrenip, hızlı cevap verirler. İletişimsel berecilerde ustadırlar. Meraklı yapıları gereği sürekli keşfetmek isterler. Seyahat düşkünüdürler. Ellerinden gelse dünyanın dört bir yanına ulaşım sağlamak isterler. İkizler burcunun bir diğer ön plana çıkan özelliği hayatın akışı içerisinde yaşamını sürdürmesidir. Gelecek ile ilgili tasalar ikizler burcunu yorar. O anın tadını çıkarmayı iyi bilir. Mizahi yönleri güçlüdür. Bu yüzden arkadaş edinme konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmezler. Eğlenceli yapıları gereği partiden partiye koşarlar. Sosyalleşmeyi çok severler. Yalnızlık onlara göre değildir. Kararsız tutumları nedeniyle sık sık fikir değiştirebilirler. Bu tutarsız davranışları zaman zaman karşısındakini yorabilir.

18 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği için yenilikçi ve meraklıdır. Yenilikçi yapısı nedeniyle her zaman bir şey denemek ister. Farklılık onların mottosudur. Bu farklı ilişkiler olabildiği gibi farklı bir yerleşim yeri de olabilir. Kolay sıkılırlar. Sıkılgan özelliği nedeniyle uzun ilişkilerde zorlanırlar. Çünkü uzun ilişkiler bir süre sonra monoton olacaktır ve bu da ikizlerin en sevmediği ilişki tipidir. Gerek zihinsel gerekse fiziksel olarak ilgi çekidirler. İkizler erkeği iletişimsel gücünü Merkür’den alır. Sizi sabırla dinler, sorunlarınıza çözüm odaklı yaklaşır. Kimi zaman konuşurken duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Hoşlandıkları kişiye hoşlandıklarını direkt olarak söylemezler ancak hareketleriyle bunu belli ederler.

18 Haziran Burcu Kadını

Biri arkadaş ortamlarının vazgeçilmeyeni ise bilin ki o ikizler burcu kadınıdır. Pozitifliği, keskin zekâsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle ikizler burcu kadını her ortamda kendini belli eder. İkizler burcu sıkılmanıza asla müsaade etmez. Çünkü ilişkilerinde sürekli yenilik ve macera arar. Sohbet etmekten kendini alamazlar. Sohbetleri de genellikle çözüm odaklıdır. İyi bir dinleyicidirler. Herhangi bir şeye bağımlı olmayı sevmezler. Bu özellikleri ilişkiler için de geçerlidir. Sıkboğaz edildikleri ilişkileri sonlandırırlar. İyi vakit geçirmeyi ve gülmeyi severler.

18 Haziran Burcu Yorumu

  • İkizler burcu bağımsız yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Özgürlük onların için son derece önemlidir.
  • Konuşmayı, yazmayı ve dinlemeyi severler.
  • Yenilikçi ve gelişimcidirler.
  • Meraklı yapıları gereği sürekli araştırma ihtiyacı duyarlar.
  • Kolay kolay pes etmezler, hırslı yapıları vardır.
  • Zekâ konusunda birçok burcu sollamaktadırlar. Karşı tarafın da keskin zekâya sahip olmasını ister.
  • İletişimsel becerileri gelişmiştir.

18 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar güneş burçları gibi değildir. Döngüleri dakika dakika değişir. Şayet ayrıntılı olarak doğum tarihinizi biliyorsanız yükselen burcunuza ulaşabilirsiniz.

18 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Ezgi Asaroğlu
  • Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu
  • Oyuncu Hüseyin Köroğlu
  • Şarkıcı İlhan Şeşen
  • Yönetmen Ömer Kavur
  • Besteci Mazlum Çimen
  • Spor spikeri Bilgehan Demir
  • Karikatürist Tekin Aral

18 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Richard Madden
  • Oyuncu Meaghan Rath
  • Oyuncu Willa Holland
  • Oyuncu Sarah Adler
  • Oyuncu Alana de la Garza
  • İngiliz şarkıcı Paul McCartney
  • Alman felsefeci, siyaset bilimci ve sosyolog Jürgen Habermas
  • Gabonlu milli futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang
  • Meksikalı futbolcu Omar Arellano
  • Faslı milli futbolcu Amine Harit
  • Cezayirli futbolcu Nadir Belhadj
  • Cezayirli futbolcu İslam Slimani
  • Arjantinli futbolcu Matías Abelairas
  • Eski İtalyan futbolcu Marco Borriello
  • Tenis oyuncusu Richard Gasquet
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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