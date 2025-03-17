Çanakkale'de, her karış toprağın şehit kanlarıyla sulandığı o büyük zaferin 110. yıl dönümünde, bize bu vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!

Çanakkale'de destan yazan ecdadımızın azmi ve inancı, bize vatan sevgisinin ne kadar büyük bir güç olduğunu göstermiştir. Onların izinden yürümek boynumuzun borcudur.