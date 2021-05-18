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HaberlerSağlık
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18 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde kademeli normalleşme süreci başladı. Korona vaka sayısı 10 bin civarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel korona tablosunu yayınlıyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saate 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri ve en güncel korona tablosu...

18 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

18 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 961 bin 646, ikinci doz aşı 10 milyon 838 bin 617 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 25 milyon 800 bin 263 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 446, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 875 toplamda 4 milyon 265 bin 321, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 212 bin 185, ikinci doz aşı sayısı 877 bin 21 toplamda 2 milyon 89 bin 206, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 973, ikinci doz aşı sayısı 750 bin 115 toplamda 1 milyon 765 bin 88 doz olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.
Bakanlık, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmenin kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığına dikkat çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."

Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgının tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.

1 Haziran Salı'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

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