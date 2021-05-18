Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.127.548 yükseldi. 44.983 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

18 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

17 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

17 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 223 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 10 bin 174 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 223 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 983’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 76 bin 732 test yapıldı. Bugün yapılan 206 bin 836 testten 10 bin 174 yeni vaka sayısı, 923 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 127 bin 548 olduğu, bugün iyileşen 13 bin 864 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 961 bin 120’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 326 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 164 milyon 81 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 399 bine, iyileşenlerin sayısı ise 142 milyon 738 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 718 bini, Hindistan'da 25 milyon 194 bini, Brezilya'da 15 milyon 627 bini ve Fransa'da 5 milyon 877 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 470 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Merkez Bankası (Fed),Kovid-19 salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi.

Hindistan'da, Kovi-19' a karşı geliştirilen yerli ilaç tanıtıldı. Hindistan Savunma Bakanlığının Savunma Araştırma ve Geliştirme Kurumuna bağlı (DRDO) Nükleer Tıp ve Bağlantılı Bilimler Enstitüsü (INMAS) ve Dr Reddy Laboratuvarı iş birliğinde, Kovid-19'a karşı 2-deoksi-D-glikozu (2-DG) ilacını geliştirdi.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girdi.

İngiliz hükümetinin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve ülke ekonomisinin desteklenmesi için 2021 yılının mayıs ayına kadar toplam 372 milyar sterlin harcadığı bildirildi.

Almanya'da, Kovid-19'a karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının, 7 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Salgın nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12,3'ü geçen yıl işlerini evden yürüttü.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),Kovid-19'a karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi.

Japonya'da yapılan anket, halkın yüzde 59,7'sinin Kovid-19 salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını ortaya çıkardı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro da Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde deniz aşırı ülkelerden turnuvaya katılacak resmi yetkili sayısının 90 binin altına indirileceğini söyledi.

Tayland'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Taylandlı yetkililer, son 24 saatte 9 bin 635 yeni vaka tespit edildiğini ve bunun, salgında kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu bildirdi.

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, haziran sonuna kadar 5 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor.